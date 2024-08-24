قالت القناة "14 الآن" العبرية إن سلسلة التعيينات التي أجراها رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أخيرًا في الجيش، أبعد ما يكون عن إحداث تغيير في المفهوم الأمني للقيادة العسكرية في إسرائيل، خاصة بعد الفشل الخطير الذي حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضافت القناة أن الفشل الأمني يوم الهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، ناهيك من الرهائن المحتجزين داخل قطاع غزة لدى الحركة.

وتابعت القناة أن الحادث الخطر الذي تعرض له الإسرائيليون يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول سوف يخضع للتحقيق العميق سنوات كثيرة قادمة، ويتطلب إجراء حركة تبديلات كبيرة في صفوف قادة الجيش الإسرائيلي، ويتطلب أيضًا تغييرًا كبيرًا في المفهوم العسكري والأمني في إسرائيل.

وبينت "14 الآن" أنه على حين تخوض إسرائيل حربًا على عدة جبهات، قرر كل من وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، إجراء سلسلة من التعيينات داخل الجيش، على الرغم من الإخفاقات والفشل الذريع يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي الوقت ذاته، لا يمكن وصف حركة التعيينات التي فعلها هاليفي في هيئة الأركان العامة بأنها تغيير في الاتجاه أو تغيير في المفهوم الأمني العسكري في إسرائيل.

وأوضحت القناة أنه خلال جولة التعيينات التي أجراها رئيس الأركان، الذي يتحمل مسؤولية إخفاقات هجوم حماس، كُلِّف بترقية صفوف قادة الألوية والفرق الذين قادوا المناورة البرية في قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى 10 من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين المرشحين لتولي مناصب كبيرة داخل الجيش خلال الأشهر المقبلة، وجاء ترتيبهم كالآتي:

إيتسيك كوهين

تولى إيتسيك كوهين، قائد الفرقة "162" المدرعة، منصبه في سبتمبر/ أيلول 2023، وقاد كل هجوم كبير شن في غزة تقريبًا، وقاد الألوية القيادية بما في ذلك "غفعاتي"، و"ناحال"، واللواء "401" المدرعة، وهو أول المرشحين لتولي منصب كبير في هيئة الأركان العامة خلال الأشهر المقبلة.

دادو بار خليفة

عُين دادو بار خليفة عام 2022 قائدًا للفرقة "36" المدرعة، وقادها خلال المناورة البرية في غزة بعد اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، وخلال شهر مايو/ أيار الماضي، ومع جولة التعيينات التي أجراها رئيس الأركان في الجيش، تقرر تعيين دادو رئيسًا لقسم الموارد البشرية في الجيش.

دان غولدفوس

تولى دان غولدفوس منصبه بوصفه قائدًا للفرقة "98" مشاة التي تعرف باسم "تشكيل النار" في سبتمبر/ أيلول 2022، وقد بدأ في الأسبوع الأول من الحرب بالتخطيط لعمليات في عمق غزة ولبنان، وخلال المناورة البرية في غزة، ابتكر مفهوم المناورة تحت الأرض وقادها، وذلك لأول مرة في الجيش الإسرائيلي.

يائير بالاي

جرى اختيار يائير بالاي، قائدًا للفرقة "210" التابعة للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، خلال شهر يوليو/ تموز 2023، ولكن تعيينه الفعلي تأخر بسبب اندلاع الحرب في غزة، إذ تولى منصبه الفعلي في مايو/ أيار 2024، بعد أن قاد كتيبة "غولاني" في المعارك التي شهدتها مختلف أنحاء قطاع غزة.

هشام إبراهيم

يعد هشام إبراهيم، رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وهو أحد أبناء الطائفة الدرزية، وشغل سابقًا منصب قائد مدرعات اللواء "460".

ليرون باتيتو

عُيين ليرون باتيتو، قائد لواء "غفعاتي"، في منصبه في أغسطس/ آب 2023، وشارك في القتال في غزة طوال أشهر الحرب المكثفة.

بيني أهارون

كان بيني أهارون القائد السابق للواء "401" المدرعة، وقاد العمليات البرية خلال الحرب في شمال غزة، وكذلك في مدينة رفح، وبمحور فيلادلفيا.

عامي بيتون

عُيين عامي بيتون، قائدًا للواء المظليين، في منصبه في مايو/ أيار 2023، وقاد اللواء في معارك قطاع غزة خلال الحرب.

عومر كوهين

جرى تعيين المقدم عومر كوهين في منصبه الحالي قائدًا للواء الكوماندوز الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران 2023، وخلال الحرب، تولى قيادة عدة وحدات خلال عمليات الدفاع الجوي على الحدود بين لبنان وسوريا.

إلعاد تسوري

عُيين إلعاد تسوري، قائد اللواء السابع المدرع، في يوليو/ تموز 2023، وكان اللواء المدرع هو الوحيد الذي خاض الحرب كاملة من دون توقف، وتسوري شارك في القتال الذي اندلع يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول في كيبوتس باري في مواجهة عناصر حماس.