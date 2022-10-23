اغتيال عنصر من مجموعة "عرين الأسود" في الضفة الغربية

أعلنت مجموعة "عرين الأسود"، إحدى أكثر المجموعات المسلحة نشاطا وشعبية في الضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي قتل أحد أبرز عناصرها، عبر استهدافه بعبوة مفخخة في مدينة نابلس.

وقالت المجموعة المسلحة إن "أحد أشرس مقاتلي مجموعة عرين الأسود الشهيد تامر الكيلاني، استشهد فجر اليوم الأحد".

وأضافت في بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع "تليغرام" أن "إسرائيل استخدمت عبوة تي أن تي، لاصقة، على دراجة مفخخة قبل أن تنفجر لحظة مرور تامر الكيلاني بجوارها ما أدى لاستشهاده".

وتوعدت المجموعة المسلحة بالكشف عن تفاصيل اغتيال الكيلاني، مشيرة إلى أنها ستنفذ "ردا قاسيا وموجعا" على هذه الحادثة.

ونشرت المجموعة المسلحة توثيقا مصورا قالت إنه لشخص يعمل لصالح الجيش الإسرائيلي قام بوضع الدراجة المفخخة التي انفجرت بالشهيد تامر الكيلاني.

وباتت المجموعة التي برز اسمها مؤخرا في الضفة الغربية، وبدأت تجد تأييدا شعبيا واسعا، تشكل إزعاجا أمنيا للجيش الإسرائيلي الذي ينفذ عمليات اقتحام متكررة لمناطق مختلفة في الضفة الغربية لمطاردة عناصر هذه المجموعة.

وتمكن الجيش الإسرائيلي بالفعل من اغتيال إبراهيم النابلسي، أحد أبرز قادة هذه المجموعة مع 3 من رفاقه، كما نجحت في اغتيال واعتقال عدد آخر.

وتقول تقديرات إسرائيلية إن غالبية عناصر هذه المجموعة هم من الشباب صغيري السن، ويجيدون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لخلق تأثير واسع بين الفلسطينيين.