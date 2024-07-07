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العالم العربي

مقتل وكيل وزارة العمل في حكومة حماس بقصف إسرائيلي

مقتل وكيل وزارة العمل في حكومة حماس بقصف إسرائيلي
وكيل وزارة العمل في حكومة حماس، إيهاب الغصين
وكالات
وكالات
07 يوليو 2024، 2:55 م

أعلن المكتب الإعلامي في قطاع غزة، الأحد، مقتل وكيل وزارة العمل في حكومة حماس، إيهاب الغصين، بقصف إسرائيلي على مدينة غزة. 

ونعى المكتب، في بيان، "المهندس إيهاب ربحي الغصين، وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، الذي قُتل بعد استهدافه من طائرات الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر".

وأشار المكتب إلى أن الغصين قتل ليلتحق بزوجته وابنته اللتين قتلتا في قصف سابق على منزل كانتا نازحتين فيه (قبل أيام)، بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية ودمرت منزلهم غرب مدينة غزة بشكل كامل.

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 وشغل الغصين منصب متحدث وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة حماس بقطاع غزة، وعُين في 2012 مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام الحكومي، ورئيس شبكة الرأي الفلسطينية للإعلام، ويشغل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020 منصب وكيل وزارة العمل في حكومة حماس.

حرب غزةقطاع غزة

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