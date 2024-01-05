أزمة وشيكة بين الصومال والهند بعد اختطاف سفينة

ارتفعت حدة التوتر على سواحل الصومال؛ بعد إعلان الهند عن إرسال سفينة لتحرير أخرى مختطفة تحمل علم ليبيريا؛ ما يشير إلى احتمالية اندلاع أزمة بين البلدين.

وكانت الهند أعلنت أن 15 من مواطنيها يشكلون جزءا من طاقم السفينة التي اختطفت على سواحل الصومال، لكنها لم تكشف ما إذا كانت فتحت مباحثات مع السلطات حول هذه السفينة.

وقال النائب البرلماني الصومالي السابق عمر طلحة، إن "على الهند الامتناع عن استخدام أي قوة خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة على سواحل الصومال".

وأضاف طلحة لـ "إرم نيوز" أن "أي استخدام للعنف سيزيد الطين بلة، وعلى الدولة الهندية ألا تتجاوز حدودها وأن تبحث الحل من خلال طرق دبلوماسية وسياسية".

وأكد أنه "تم نهب خيرات بلادنا وصب النفايات في سواحلها وهي مشاكل أدت إلى ظروف سياسية واقتصادية وأمنية صعبة نواجهها إلى اليوم، لذلك يجب الامتناع عن أي خطوة تصعيدية والعمل على إيجاد صيغة مشتركة لتأمين السفن ووقف الخروقات التي تتم تجاه سواحلنا".