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العالم العربي

قاآني يلتقي قادة ميليشيات إيران ويعد باستمرار الدعم

قاآني يلتقي قادة ميليشيات إيران ويعد باستمرار الدعم
قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآنيالمصدر: أسوشيتد برس
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
11 يوليو 2024، 4:01 م

التقى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، قادة الميليشيات المسلحة التي تدعمها طهران في المنطقة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري، إن قاآني أجرى زيارات إلى "جبهات محور المقاومة"، دون تسمية المنطقة التي زارها قائد فيلق القدس أو الوقت الذي جرت فيه اللقاءات.

وأوضحت الوكالة أن  قاآني أكد لقادة الميليشيات دعم إيران " للمقاومة المناهضة لإسرائيل في المنطقة".

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وجاءت الزيارة بعد فوز مسعود  بزشكيان برئاسة إيران، وتوقعات بأن يقلل الرئيس الإصلاحي من  دعم طهران للميليشيات المسلحة في المنطقة، غير أنه أكد التزامه.

وبعكس ذلك، أبدى الرئيس الجديد التزامه بمواصلة دعم الميليشيات، في وقت يؤكد فيه محللون أن القرار من اختصاص المرشد الأعلى خامنئي الذي يعد الرجل الأول في النظام.

حرب غزةإيران

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