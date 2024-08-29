اغتيال قيادي في "الجهاد الإسلامي" يؤجج الأوضاع في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 5 فلسطينيين بينهم أحد قادة "سرايا القدس" التابعة لـ"الجهاد الإسلامي" في طولكرم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "خلال عملية نفذها أفراد الوحدة الشرطية الخاصة وقوات الجيش في طولكرم، وبعد تبادل لإطلاق النار، قضى أفراد الوحدة الشرطية الخاصة بتوجيه من جهاز الشاباك على 5 مخربين اختبؤوا داخل مسجد".

وتابع البيان: "من بين المخربين الذين قُضِي عليهم، المدعو محمد جابر الملقب بأبي شجاع، قائد الشبكة الإرهابية في مخيم نور شمس. المدعو أبو شجاع كان متورطًا في العديد من العمليات الإرهابية، وبتوجيه عملية إطلاق النار في شهر يونيو الماضي، التي أسفرت عن مقتل المواطن الإسرائيلي أمنون مختار. كما كان المدعو محمد جابر متورطًا في عملية إرهابية أخرى".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "اُعْتُقِل ناشط إرهابي آخر. وخلال القتال أصيب مقاتل من الوحدة الشرطية الخاصة بجروح طفيفة نقِل في إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".