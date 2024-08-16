بمسيرات "انقضاضية".. "حزب الله" يهاجم مواقع إسرائيلية

أعلنت مليشيا حزب الله، الجمعة، شن هجومين على مواقع إسرائيلية أحدهما بمسيرات انقضاضية على مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية" شمالي إسرائيل، وفق الأناضول.

وقال الحزب، في بيان، إن عناصره "شنوا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".

وأضاف في بيان آخر أن عناصره استهدفوا "مباني يستخدمها جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة المطلة (شمال) بالأسلحة المناسبة".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكر الحزب في بيان مقتضب أن مقاتليه "استهدفوا جنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل الدير ‏(شمال) بصواريخ فلق"، دون مزيد من التفاصيل.

كما أعلن الحزب "استهداف جنود إسرائيليين في محيط ثكنة ميتات، بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها بشكل مباشر".

وذكرت تقارير أن وزن الرأس الحربي للمسيرة الانقضاضية يتراوح بين 25 و30 كلغ من المواد شديدة الانفجار، وأهمية هذه المسيّرة تتمثل في قدرتها على شن هجمات من داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث يتم التحكم بها بسهولة وتحلّق ببطء على علو منخفض من دون أن تلتقطها الرادارات، بحسب خبراء عسكريين.