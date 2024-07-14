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اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخر إثر هجوم لتنظيم القاعدة في أبين

اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخر إثر هجوم لتنظيم القاعدة في أبين
آثار هجوم سابق لتنظيم القاعدة في محافظة أبينالمصدر: (أ ف ب)
عدن -
عدن -
14 يوليو 2024، 1:07 ص

شنت عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن، فجر اليوم الأحد، هجومًا مسلحًا على أحد المواقع العسكرية التابعة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، شرقي محافظة أبين، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر.

وأعلنت "القوات الجنوبية المسلحة" تمكنها من إحباط محاولة تسلل فاشلة من قبل عناصر تنظيم القاعدة في أطراف وادي "عومران" بمديرية مودية، شرقي محافظة أبين.

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ونقل الموقع الرسمي لـ"القوات الجنوبية المسلحة" عن مصدر عسكري قوله، إن الهجوم المسلح تزامن مع عمليات قصف بواسطة طائرات مسيّرة، استهدفت مواقع تابعة للواء السادس "دعم وإسناد"، وأسفر عن مقتل أحد الأفراد وإصابة آخر.

وأضاف المصدر أن أفراد اللواء تمكنوا من التصدي للهجوم وأجبروا عناصر القاعدة على التراجع والفرار، وسط خسائر فادحة.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من مقتل جنديين وإصابة ثالث، جراء هجوم لتنظيم القاعدة بواسطة القذائف المدفعية، استهدف موقعًا عسكريًا تابعًا لوحدات عسكرية من اللواء الأول في قوات "دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي جنوبي محافظة شبوة المتاخمة لمحافظة أبين.

الأزمة اليمنيةتنظيم القاعدأبينالجيش اليمني

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