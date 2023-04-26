سوداني يتحدى معارك الخرطوم ليعتني بالحيوانات البرية
وجد السوداني عثمان صالح، صعوبة في حماية أسرته خلال القتال العنيف المستمر في الخرطوم منذ أيام، لكنه لا يزال يكافح لإطعام الأسود والحيوانات البرية الأخرى في محمية يديرها.
وقال: "نكافح من ناحية لإطعام عائلتنا وأطفالنا والمقربين لنا".
وأضاف خلال مقابلة مصورة من محمية "الباقير" جنوب شرق الخرطوم: "في الوقت نفسه، لا يمكننا التخلي عن المسؤولية تجاه الحيوانات التي عملنا بجد لإنقاذها والاعتناء بها".
وأجبر إطلاق النار والقصف والضربات الجوية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية السكان على لزوم منازلهم أو الفرار من المدينة التي انهارت فيها الخدمات الأساسية وصارت تشهد نقصًا مقلقًا في الغذاء.
ومنذ اندلاع الاشتباكات، في 15 أبريل/ نيسان، غادر عشرات الآلاف بالفعل إلى بلدان مجاورة رغم الضبابية التي تكتنف الأوضاع هناك.
وقال صالح، الذي يسافر 15 كيلومترًا حتى ضواحي الخرطوم لرعاية وإطعام أكثر من 200 حيوان من بينها 25 أسدًا و6 ضباع: "ليس لدينا إمدادات ولا وقود ولا كهرباء ولا ماء".
وأضاف: "نخاطر حقًا بحياتنا كل يوم في محاولة للوصول إلى المحمية، وإن لم يكن كل يوم، فكل يومين".
وتابع: "الخطر الأكبر في الوقت الحالي هو أنه إذا استمر شعور هذه الحيوانات بالضيق وعدم الارتياح، فقد تحاول الهرب"، مشيرًا إلى أن "النظام الذي يؤمّن الحظائر لا يعمل دون كهرباء".
وقال صالح، إن فريقه تعرض لرصاص حي خلال الأيام الأولى من القتال، وأصابت القذائف مناطق في المحمية من بينها حظيرة الأسود.
ويزيد انتشار أعمال النهب من مخاوفه.
وتابع: "نحن قلقون جدًا، وخائفون جدًا.. كل شخص يقاتل بمفرده الآن من أجل بقائه على قيد الحياة".
وقال إنه يتمكن حتى الآن من تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة عائلته وسلامة الحيوانات، لكنه لا يعرف إلى متى يمكنه القيام بذلك.
وقال: "إنه اختيار صعب للغاية.. علينا أن نخرج كل يوم ونذهب للاعتناء بالحيوانات دون أن نعرف ما إذا كنا سنستطيع العودة أم لا".