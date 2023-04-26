سوداني يتحدى معارك الخرطوم ليعتني بالحيوانات البرية

وجد السوداني عثمان صالح، صعوبة في حماية أسرته خلال القتال العنيف المستمر في الخرطوم منذ أيام، لكنه لا يزال يكافح لإطعام الأسود والحيوانات البرية الأخرى في محمية يديرها.

وقال: "نكافح من ناحية لإطعام عائلتنا وأطفالنا والمقربين لنا".

وأضاف خلال مقابلة مصورة من محمية "الباقير" جنوب شرق الخرطوم: "في الوقت نفسه، لا يمكننا التخلي عن المسؤولية تجاه الحيوانات التي عملنا بجد لإنقاذها والاعتناء بها".

وأجبر إطلاق النار والقصف والضربات الجوية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية السكان على لزوم منازلهم أو الفرار من المدينة التي انهارت فيها الخدمات الأساسية وصارت تشهد نقصًا مقلقًا في الغذاء.