كيف سيكون شكل المرحلة الانتقالية لما بعد حرب غزة؟
اعتبر محللان سياسيان أن المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب على قطاع غزة لا يمكن أن تتم دون توافق فلسطيني كامل، مؤكدين أن نتائج المعركة على الأرض ستحدد شكل تلك المرحلة.
وقال المحللان، لـ"إرم نيوز"، إنه لا يمكن الحديث عن عودة السلطة الفلسطينية لغزة دون وفاق وطني حقيقي؛ لأن أي عودة دون وفاق ستُفقد السلطة الفلسطينية شرعيتها.
وأشارا كذلك إلى أن هناك تهربا إسرائيليا "من فكرة اليوم التالي للحرب"، لافتين بهذا الخصوص إلى أن إسرائيل "لا تريد أن تفصح عن خطتها لما بعد الحرب".
سيناريو غير مرغوب
ومن وجهة نظر المحلل السياسي أشرف عكة، فإنه "لا يمكن الحديث عن المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب دون توافق فلسطيني شامل للمكونات الفلسطينية"، لافتاً إلى أن "البديل عن ذلك هو سيناريو احتلال إسرائيلي لقطاع غزة، وسيطرة أمنية كاملة عليه، وهذا يمكن اعتباره سيناريو غير مرغوب وصعب الحدوث".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل لا ترغب في أن تعود وتحتل قطاع غزة في المرحلة الانتقالية التي يجب أن يكون في إطارها حلول مقبولة للأطراف كافة".
وأشار إلى أن شكل المرحلة الانتقالية تمت الإجابة عنه في تفاهمات القاهرة واتفاق الجزائر للمصالحة الفلسطينية، والتي تحدثت عن حكومة تكنوقراط تمهد لإجراء انتخابات شاملة تنهي الانقسام الفلسطيني وتفرز حكومة برؤية موحدة لجميع القضايا التي تواجه الفلسطينيين.
نتائج الميدان
من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض إنه "من الصعوبة بمكان تخيل المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب، وتخيل غزة بعد الحرب، لأن ذلك يعتمد على نتائج الميدان في الأرض".
وأضاف عوض، لـ"إرم نيوز"، أن "تفكيك قدرة حماس العسكرية سيكون له سيناريو مختلف في حال حدوث عكس ذلك، بالتالي مستقبل غزة يحدده الميدان وجهات البقاء أو الزوال".
وتابع: "في حال بقاء حماس قوية ومتماسكة، فإن غزة ستكون جزءاً من الدولة الفلسطينية وجزءاً من القرار الفلسطيني، على اعتبار أن الحركة ستضطر لفتح حوار مع السلطة الفلسطينية في الضفة وشراكات سياسية مع الإقليم والعالم".
وقال عوض: "بالمقابل في حال تم تفكيك الحركة، فإن إسرائيل سيكون لها تواجد في غزة تحت عنوان مرحلة انتقالية، وربما يكون هناك حديث بشأن من يدير غزة، هل هي سلطة جديدة مستحدثة، أم احتلال، أم إدارة دولية تحت إشراف إسرائيلي؟".
وأشار كذلك إلى أن "هناك الكثير من السيناريوهات يتم الحديث عنها عن مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في ظل تهرب إسرائيل من فكرة اليوم التالي، فإسرائيل لا تريد أن تفصح عن خطتها لليوم التالي لما بعد الحرب".
وقال: "يمكن الحديث أن إسرائيل وأمريكا تعملان على إيجاد سلطة مستحدثة، سلطة إدارية وليست وطنية؛ بهدف الاستمرار بالفصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتالي السلطة التي تريدها إسرائيل هي سلطة وفق مقاييس إسرائيلية في غزة".