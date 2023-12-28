كيف سيكون شكل المرحلة الانتقالية لما بعد حرب غزة؟

اعتبر محللان سياسيان أن المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب على قطاع غزة لا يمكن أن تتم دون توافق فلسطيني كامل، مؤكدين أن نتائج المعركة على الأرض ستحدد شكل تلك المرحلة.

وقال المحللان، لـ"إرم نيوز"، إنه لا يمكن الحديث عن عودة السلطة الفلسطينية لغزة دون وفاق وطني حقيقي؛ لأن أي عودة دون وفاق ستُفقد السلطة الفلسطينية شرعيتها.

وأشارا كذلك إلى أن هناك تهربا إسرائيليا "من فكرة اليوم التالي للحرب"، لافتين بهذا الخصوص إلى أن إسرائيل "لا تريد أن تفصح عن خطتها لما بعد الحرب".

سيناريو غير مرغوب

ومن وجهة نظر المحلل السياسي أشرف عكة، فإنه "لا يمكن الحديث عن المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب دون توافق فلسطيني شامل للمكونات الفلسطينية"، لافتاً إلى أن "البديل عن ذلك هو سيناريو احتلال إسرائيلي لقطاع غزة، وسيطرة أمنية كاملة عليه، وهذا يمكن اعتباره سيناريو غير مرغوب وصعب الحدوث".