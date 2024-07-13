يفاوض حماس ويتوعد بـ"القضاء" عليها.. ماذا يريد نتنياهو؟

رأى محللون، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عزمه "القضاء على حركة حماس"، يتعارض مع مفاوضات التهدئة التي شهدت "تقدما".

وقال نتانياهو، إن "الحرب ستستمر حتى تحقيق النصر وكافة أهداف الحرب ولو طال الزمن".

وتزامن ذلك، مع أنباء رشحت عن المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، حول قرب التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى والتهدئة في قطاع غزة.

إفشال الصفقات

ورأى المحلل السياسي تيسير المغربي، أن "نتنياهو يسعى لإفشال أي صفقة من شأنها أن تضعه في مربع الضغط السياسي والدبلوماسي الذي يقضي بضرورة منع عودة القتال في قطاع غزة في حال تم إنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأضاف المغربي، لـ"إرم نيوز": "يبدو واضحًا من تصريحاته المتكررة، تمسّكه بتحقيق أهداف الحرب المعلنة المتمثلة بإنهاء حكم حماس والقضاء على قدراتها العسكرية ومنع حدوث أي تهديد من الجبهة الجنوبية، بالإضافة إلى استعادة كافة الرهائن".

وتابع أن "نتنياهو يعتبر بأن الضغط العسكري على حركة حماس هو ما يحقق النصر وليس المفاوضات، حيث كرر ذلك في أكثر من خطاب واستشهد بعمليات تحرير الرهائن والتنازلات التي تقدمها حماس في كل جولة من جولات المفاوضات".

ولفت المغربي، إلى أن "نتنياهو يواجه عقبات عدة في السياسة الداخلية، أبرزها ضغط وزراء من الائتلاف الإسرائيلي بعدم إنهاء الحرب قبل القضاء على حركة حماس، إلى جانب المحاكمات التي في انتظاره للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر في حال انتهت الحرب".

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"المطرقة والسندان"

من جهته، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، خلدون البرغوثي، إن "الوضع الداخلي في إسرائيل يدفع نتنياهو إلى زيادة الضغط العسكري على حركة حماس وصولًا إلى مرحلة الاستسلام".

وأضاف البرغوثي، لـ"إرم نيوز"، أن "حركة حماس تعلم ماذا يعني أن ينتصر نتنياهو في الحرب، حيث يختلف الانتصار هذه المرة عن أي مرة أخرى؛ لأنه يعني القضاء على قدرات حماس العسكرية وتفكيك كامل كتائبها، إلى جانب إنهاء حكمها في قطاع غزة؛ لذلك تعتبر حماس نفسها بين المطرقة والسندان".

وتابع: "ترافق كل جولة من جولات المفاوضات عمليات عسكرية إسرائيلية جديدة وعمليات إبادة جماعية تهدف إلى إحراز مزيد من الضغط على وفد حماس المفاوض لتقديم مزيدٍ من التنازلات".

ورأى البرغوثي، أن "تحقيق أهداف الحرب على القطاع يتطلب وقتًا أطول يتم خلاله التنقل بين المراحل العسكرية؛ من أجل خلق واقع سياسي وعسكري جديد يتيح لإسرائيل التحكم في كامل مفاصل قطاع غزة".