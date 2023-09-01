تحذيرات فلسطينية من قرار بن غفير بشأن "زيارات الأسرى"

حذَّر نادي الأسير الفلسطيني "غير حكومي"، من قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمسّ بنظام زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتقليصها.

وقال نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري، في تصريح له، اليوم الجمعة، إنّ "خطوات تصعيدية مرتقبة للحركة الأسيرة بصدد الإعلان عنها لمواجهة هذا القرار".

وأكد الزغاري أن "الحركة الأسيرة، وعلى قاعدة الوحدة، مستعدة لاستئناف معركتها المستمرة ضد سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال".

وشدد على أنّ هذه الإجراءات من قِبل الحكومة الإسرائيلية، ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، بعد عدة جولات من المعارك خاضتها الحركة الأسيرة على مدار الفترة الماضية.

وكان "بن غفير" قرر، اليوم الجمعة، تقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية، بدل مرة كل شهر لتصبح مرة كل شهرين، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الوزير سابقًا، وتوعد باستمرار الإجراءات الهادفة إلى عزل المعتقلين الفلسطينيين، والتضييق عليهم.

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن الإجراءات العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين التي أعلن عنها الوزير "بن غفير" تهدد بانفجار الأوضاع.

وأضاف الشيخ، في تغريدة له، أن "هذا يتطلب التراجع الفوري عن هذه القرارات، والتدخل المباشر من المنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي".