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العالم العربي

السيسي: نرفض استخدام معبر رفح أداة لإحكام الحصار على غزة

السيسي: نرفض استخدام معبر رفح أداة لإحكام الحصار على غزة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
13 يوليو 2024، 5:11 م

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، من استخدام معبر رفح أداة لإحكام الحصار على قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال كلمة للرئيس المصري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، بالقاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية، نقلته وكالة "الأناضول".

وقال السيسي، إن المباحثات مع نظيره الصربي "أكدت ضرورة وقف إطلاق النار في غزة المستمر منذ 10 أشهر".

وأكد "رفض مصر توظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومنذ 7 مايو/ أيار الماضي، تسيطر إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وسط رفض مصري وتحميل تل أبيب مسؤولية غلقه وتعطيل إدخال المساعدات الغذائية للقطاع.

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 ويعتبر معبر رفح المنفذ الرئيس والوحيد بين مصر وقطاع غزة، وتمر من خلاله المساعدات والأفراد.

وأوضح الرئيس المصري أنه تم التأكيد خلال المباحثات، على الموقف المصري القائم على "حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل بغزة في أقرب وقت ممكن".

وجدد التأكيد على "رفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية مع ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين".

ولفت الرئيس المصري إلى أن المباحثات تناولت "تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا المطروحة دولياً وإقليمياً، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية المندلعة منذ فبراير/شباط 2022، وتم التأكيد على ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن".

مصر

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