بينهم صحفي.. مقتل 40 فلسطينياً في غارتين على النصيرات وخان يونس

أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان، اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين جويتين استهدف خلالهما مدرسة للنازحين الفلسطينيين وسط وجنوب قطاع غزة.

واستهدفت الغارة الأولى مدرسة "الرازي" التابعة لوكالة "الأونروا" في النصيرات، قُتل خلالها 23 فلسطينيًّا، وأصيب 73 آخرون، أما الغارة الثانية، فاستهدفت منطقة "العطار" في مدينة خان يونس أسفرت عن مقتل 17 فلسطينيًّا وإصابة 26 آخرين"، بحسب بيان لوزارة الصحة في غزة.

وعرف من بين القتلى الصحفي الفلسطيني محمد مشمش، والذي قتل جراء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات.

واستهدف القصف سيارة نقل في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة، بعد يومين من غارات عنيفة أوقعت مئات القتلى والجرحى في المنطقة ذاتها.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت خلالها القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحماس محمد الضيف، ومسؤول لواء خان يونس في القسام، رافع سلامة.

واكتظ مستشفى "العودة" ومستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط قطاع غزة بضحايا القصف، إذ يعاني المستشفيان اكتظاظًا كبيرًا وعدم قدرتهما على التعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق وسط القطاع.

وفي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 4 فلسطينيين على الأقل في قصف استهدف مجموعة فلسطينيين قرب دوار الشيخ زايد شمال القطاع.

وقبل عمليات القصف هذه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن مستشفياتها سجلت مقتل 49 فلسطينيًّا، وإصابة العشرات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38713 شهيدًا و89166 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".