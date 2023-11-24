إسرائيل تستدعي سفيري بلجيكا وإسبانيا لتوبيخهما
استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الجمعة، سفيري إسبانيا وبلجيكا "لتوبيخهما"، بعد أن ندد رئيسا حكومتيهما بالقصف المدمر على قطاع غزة، ودعوا إسرائيل إلى "الاعتراف بدولة فلسطين".
وقال مكتب كوهين إن الوزير "أوعز باستدعاء سفيري الدولتين لإجراء محادثة توبيخ حادة".
ودان كوهين، في بيان، "المزاعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا اللتين تقدمان الدعم للإرهاب"، مضيفا: "إن إسرائيل تتصرف وفق القانون الدولي وتحارب منظمة إرهابية قاتلة أسوأ من داعش ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. وسنستأنف القتال بعد وقف إطلاق النار حتى القضاء على حكم حماس في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين".
من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن بنيامين "نتنياهو يدين بشدة تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا اللذين لم يحمّلا حماس كامل المسؤولية عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، وذبح مواطنينا واستخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية".
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الجمعة، أثناء زيارته معبر رفح المصري الذي يؤدي إلى قطاع غزة: "إن الرد الإسرائيلي في قطاع غزة بعد الهجوم المميت الذي شنته حماس على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يجب أن "يحترم القانون الإنساني الدولي". وشدد على أن "مقتل المدنيين يجب أن يتوقف".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "قتل المدنيين الأبرياء بدون تمييز (في قطاع غزة) غير مقبول على الإطلاق". واعتبر "أن إيجاد حل لأزمة غزة لا يكفي"، وأصر على أن إسرائيل يجب أن تكون أول من يتخذ "نهجًا شاملاً" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، بما "يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية".
ودعا سانشيز إلى "اعتراف المجتمع الدولي وإسرائيل بدولة فلسطين".
وبدأت، الجمعة، هدنة مدتها أربعة أيام يتم خلالها الإفراج عن عشرات المحتجزين لدى حماس، والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.