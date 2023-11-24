إسرائيل تستدعي سفيري بلجيكا وإسبانيا لتوبيخهما‎

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الجمعة، سفيري إسبانيا وبلجيكا "لتوبيخهما"، بعد أن ندد رئيسا حكومتيهما بالقصف المدمر على قطاع غزة، ودعوا إسرائيل إلى "الاعتراف بدولة فلسطين".

وقال مكتب كوهين إن الوزير "أوعز باستدعاء سفيري الدولتين لإجراء محادثة توبيخ حادة".

ودان كوهين، في بيان، "المزاعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا اللتين تقدمان الدعم للإرهاب"، مضيفا: "إن إسرائيل تتصرف وفق القانون الدولي وتحارب منظمة إرهابية قاتلة أسوأ من داعش ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. وسنستأنف القتال بعد وقف إطلاق النار حتى القضاء على حكم حماس في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين".

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن بنيامين "نتنياهو يدين بشدة تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا اللذين لم يحمّلا حماس كامل المسؤولية عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، وذبح مواطنينا واستخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية".