سقوط قذائف إسرائيلية بمناطق في جنوب لبنان

أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي عصر اليوم الخميس، عددا من القذائف باتجاه أطراف بلدة مروحين، سقطت على مقربة من موقع لقوات اليونيفيل، كما سقط عدد من القذائف عند أطراف بلدة راميا في القطاع الأوسط.

وسبق ذلك، سقوط قذيفة إسرائيلية في محيط عيتا الشعب وراميا المقابلتين لموقع تلة الراهب الإسرائيلي، فيما تعرضت بلدة حانين لقصف صباح اليوم، ما يعد خرقا إسرائيليا جديدا لالتزام جبهة جنوب لبنان بالهدنة السارية في غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قوات اليونيفيل، أن إسرائيل ردت على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود، فيما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن انفجار صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية الإسرائيلية فوق أطراف بلدة رميش اللبنانية، كما وصل أحد هذه الصواريخ إلى بلدة رشاف الجنوبية.