3 سنوات سجنا بحق الغنوشي وصهره بوشلاكة بقضية "اللوبيينغ"

قضت محكمة تونسية، السبت، بالسجن 3 سنوات حضوريا بحق زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وغيابيا بحق صهره رفيق بوشلاكة، المتواجد خارج البلاد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوبيينغ".



كما قضت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتغريم الغنوشي وبوشلاكة والممثل القانوني لحزب حركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه الحزب بقضية "اللوبيينغ".



وبدأ التحقيق في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ" سنة 2019 بعد دعوى رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضد حركة النهضة، حيث اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.



وفي أغسطس 2021 تم تداول معطيات حول تعاقد حركة النهضة مع شركة دعاية مرة أخرى على إثر الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 يوليو 2021.



وأفاد محسن الدالي الناطق الرسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية في تونس خلال تلك الفترة بأن النيابة العمومية بصدد جمع المعطيات بخصوص هذا العقد الذي تم بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في هذا الشأن.



وأوضح أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتّخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ"عقود اللوبيينغ" في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.