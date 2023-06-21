الدعم السريع: الجيش قصف مقر جهاز المخابرات في الخرطوم
أفادت قوات الدعم السريع الثلاثاء أن الجيش السوداني قصف بالمسيّرات والمدافع مقر جهاز المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم.
وجاء في بيان، نُشر على صفحة الدعم السريع في فيسبوك: "في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، قصف الانقلابيون بالطيران المسير والمدافع مساء اليوم مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة في الخرطوم الذي يقع ضمن مناطق سيطرة قوات الدعم السريع".
واتفقت قوات الجيش وقوات الدعم السريع، على هدنة إنسانية بدأت صباح الإثنين على أن تنتهي في صباح الأربعاء حسب بيان للوساطة السعودية الأمريكية في محادثات جدة بين طرفي النزاع في السودان.
وأكدت الدعم السريع أن قصف وحرق رئاسة جهاز المخابرات العامة، محاولة مكشوفة لطمس آثار وثائق "أعمالهم القذرة التي كانت تمارس طوال عهدهم البغيض"، وفقا لتعبيرها.