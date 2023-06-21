الدعم السريع: الجيش قصف مقر جهاز المخابرات في الخرطوم

أفادت قوات الدعم السريع الثلاثاء أن الجيش السوداني قصف بالمسيّرات والمدافع مقر جهاز المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم.

وجاء في بيان، نُشر على صفحة الدعم السريع في فيسبوك: "في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، قصف الانقلابيون بالطيران المسير والمدافع مساء اليوم مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة في الخرطوم الذي يقع ضمن مناطق سيطرة قوات الدعم السريع".