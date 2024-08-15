كشفت وزارة الداخلية الجزائرية، الأربعاء، تفاصيل كشف مخطط إرهابي لتهريب الأسلحة للبلاد بإشراف جهات أجنبية لشن هجمات إرهابية، قبل إجراء الانتخابات.

ونشرت وزارة الدفاع مقتطفات من اعترافات أحد المتهمين، ويدعى زايدي موسى، ألقي القبض عليه مؤخراً، برفقة زوجته، وكشف تفاصيل المخطط الإرهابي الخارجي، بحسب بيان للوزارة.

وظهر المتهم، مدلياً باعترافاته، ضمن مقابلة خلال فيلم وثائقي بعنوان "حركة ماك الإرهابية أيادي الغدر والعمالة"، أصدرته الوزارة ونشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت وزارة الدفاع إن الفيلم يتضمن "اعترافات خطيرة أدلى بها الإرهابي الموقوف زايدي موسى بميناء بجاية حول تفاصيل مخطط المنظمة".

✅#حركة_ماك_الإرهابية.. #أيادي_الغدر_والعمالة". ✅فيلم وثائقي يتصمن إعترافات خطيرة أدلى بها الإرهابي الموقوف "زايدي موسى... Posted by ‎وزارة الدفاع الوطني الجزائرية‎ on Wednesday, August 14, 2024

وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت المتهم رفقة زوجته وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى كانت مخبأة بإحكام بمركبته"، وفق بيان رسمي.

وأوضح البيان أن "المتهم اعترف بانتمائه لمنظمة الماك وقصد إدخال الأسلحة إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية، قادماً من ميناء مرسيليا بفرنسا".

وذكر أن "الأسلحة تمّ شراؤها وتخطيط عملية تهريبها في فرنسا من أجل توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم والناشطة في الخفاء".

وكان تهريب الأسلحة، وفق المتهم، "بغرض استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبّر مسبقاً وبتواطؤ مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة".