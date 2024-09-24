المجلس الإسلامي العربي يوجه رسالة لنصر الله: "صلاحيتك انتهت"

وجَّه أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني رسالة إلى زعيم ميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله، قائلًا له "صلاحيتك انتهت" بناء على إجماع دولي كبير يرون الأمر ذاته.

وقال الحسيني "على نصر الله أن يفهم أن هناك تحولًا في المنطقة، ولم يعد لديه وجود ولا دور.. يعني دورك انتهى".

وأشار في تصريحات متلفزة إلى أن المنتظر من زعيم الميليشيا اللبنانية أن يأخذ المبادرة، ويعترف بأنه سيطلق يد الجيش اللبناني، وأن يرضى بأن يذهب الجيش إلى الجنوب، وأن يُتم هناك اتفاق حقيقي واقعي وملزم لحزب الله يتضمن عدم وجوده في الجنوب وانسحابه إلى ما بعد نهر الليطاني، وفق قوله.

وأردف "ولكن نصر الله لن يفعلها أبدًا بحسب منطقه".

وتتشدد إسرائيل في مطالبها المتعلقة بالتهدئة على الجبهة الشمالية مع لبنان، بانسحاب ميليشيا "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، ما يضمن لها الهدوء على تلك الجبهة، وعدم الدخول في حرب شاملة مع لبنان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس في وقت سابق، إنه "إذا فشل العالم في سحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، فإن تل أبيب ستفعل ذلك"، مشددًا على أن إسرائيل طالبت العديد من دول العالم بفعل ما يلزم لتحقيق الأمر.

وأضاف "إسرائيل عملت وما زالت تعمل على منع مزيد من الأذى لمواطنيها، ولن نتوقف حتى نعيد الأمن لمواطنينا وسكان الشمال إلى منازلهم، ويتعين على أي شخص مهتم بإحلال الاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد في الشمال أن يضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان منذ صباح أمس الاثنين إلى 492 قتيلًا وأكثر من 1645 جريحًا، في حصيلة غير مسبوقة في يوم واحد منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.