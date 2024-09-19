بسبب التعذيب والإهمال الطبي.. وفاة 6 مختطفين في سجون الحوثيين

قضى ستة مختطفين نحبهم في سجون ميليشيا الحوثي؛ نتيجة "تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي" خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب مصادر حقوقية يمنية.

وقالت المصادر لـ "إرم نيوز" إن "أربعة من المختطفين توفوا جراء التعذيب في سجون سرية للميليشيا، ثلاثة منهم في صنعاء، بينما توفي المختطف الرابع في أحد السجون الحوثية بمحافظة الحديدة".

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وأضافت أن "اثنين من المختطفين توفيا نتيجة الإهمال الطبي، بعد إصابتهما بالأوبئة في سجن تابع للميليشيات بمحافظة حجة، في حين لا تزال الأوبئة تتهدد المئات من المختطفين في السجن نفسه".

وكانت تقارير حقوقية سابقة وثّقت وفاة أكثر من 113 سجينا تحت التعذيب في المعتقلات غير القانونية التابعة للميليشيا في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.