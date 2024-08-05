راجت خلال الساعات الأخيرة، أنباء حول استعداد الجيش الإسرائيلي للانسحاب من محور "فيلادلفيا"جنوبي قطاع غزة، لإنجاح صفقة التبادل مع حركة حماس، بحسب "هيئة البث الإسرائيلية".

وخرج رئيس الشعبة الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، اللواء إليعازر توليدانو، للتأكيد على أن القوات "باقية في محور فيلادلفيا"، ولديها مزيد من الخطط حول التعامل مع المنطقة العازلة على الحدود مع مصر، حسب قوله.

واستعرض توليدانو في اجتماع للحكومة الإسرائيلية، الأحد، أمام الوزراء، الخطط والنشاطات التي يقوم بها الجيش في محور "فيلادلفيا"، بما يشمل الأنفاق التي كُشِف عنها، وحملة التطهير، للتخلص منها ومن كل سبل التهريب فوق الأرض وتحتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، العثور على عشرات الأنفاق تحت الأرض أحدها يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، في محور "فيلادلفيا".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور له على منصة "إكس" إن القوات الإسرائيلية تواصل "دراسة وتحييد النفق الذي تم العثور عليه وغيره من المسارات واسعة النطاق التي تم العثور عليها".

ومحور "فيلادلفيا" هو منطقة عازلة جنوبي قطاع غزة تمثل شريطاً ضيّقاً أنشأه الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله الثاني لقطاع غزة (1967-2005).

ويقع محور فيلادلفيا والذي يسمى أيضاً "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم.

ويبلغ عرض المنطقة العازلة اليوم 100 متر على الأقل، ويزيد عرضها على ذلك في بعض المناطق.