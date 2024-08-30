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العالم العربي

تونس.. الرئيس السابق لديوان المرزوقي يعود إلى السباق الانتخابي

تونس.. الرئيس السابق لديوان المرزوقي يعود إلى السباق الانتخابي
عماد الدايميالمصدر: صفحته على "فيسبوك"
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2024، 11:27 ص

عاد عماد الدايمي، الرئيس السابق لديوان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، إلى السباق الانتخابي في بلاده، بعد أن حكم القضاء التونسي قبول طعنه، بقرار سابق لهيئة الانتخابات.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن المحكمة الإدارية قضت اليوم "بقبول الطعن شكلًا وأصلًا، ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار مطلب الطاعن المترشح عماد الدايمي وقبوله، بما يعني عودة الدايمي إلى السباق الانتخابي".

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وكانت المحكمة قضت أمس الخميس بالتمديد في تاريخ التصريح بالحكم في طعن المترشح، لتقضي اليوم بقبوله شكلًا وأصلًا.

وأعلن الدايمي ترشحه للانتخابات في تموز الماضي، قائلًا إنه يهدف إلى "إعادة بناء الأمل" وأن تدخل بلاده "مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار".

يذكر أن الدايمي شغل سابقًا منصب الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وكان أحد مؤسسيه، وتولى رئاسة ديوان الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي.

كذلك أسهم في تأسيس عدة جمعيات مثل "المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين"، و"تونس المستقبل".

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