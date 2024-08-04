كشف الإعلام الإيراني، أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سيزور طهران اليوم الأحد، في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة بين إسرائيل وإيران، بحسب وكالة "رويترز".

وتتزايد الجهود لضبط الوضع ومنع نشوب صراع إقليمي سيكون أكثر صعوبة في نتائجه، حيث وصل رئيس الأركان الأمريكي مايكل كوريلا إلى المنطقة في زيارة تشمل الأردن وإسرائيل وبعض دول الخليج.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سيجري محادثات مع نظيره الإيراني لبحث تداعيات اغتيال هنية على المنطقة.

وقبل يومين، بحث الصفدي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، "التصعيد الخطير" الذي تشهده المنطقة، وتداعيات اغتيال هنية، في طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، في بيان لها، أن الصفدي بحث الجمعة خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، أيضاً "سبل خفض التصعيد، وحماية المنطقة من التبعات الكارثية المترتبة عليه".

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وعيد إيراني

وتوعد كبار المسؤولين في إيران، على رأسهم المرشد علي خامنئي، إسرائيل برد حاسم وقوي على اغتيال هنية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد: ليس لدينا أدنى شك في أن الرد الذكي والقوي لإيران على الكيان الإسرائيلي سيثلج قلوب الشعب وقوى المقاومة وطالبي الحرية في العالم".

وأضاف قاليباف، خلال جلسة برلمانية خاصة بحادثة اغتيال هنية: "الرد سيجعل هذا الكيان وأمريكا الداعمة له يندمان على فعلتهما وسيجبران على تغيير حساباتهما حتى لا يرتكبا خطأ يضر بأمن إيران وسلام المنطقة".

بدوره، قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين طائب، إن "العملية المصممة التي تهدف للثأر لدم إسماعيل هنية ستكون جديدة ومفاجئة".

وشدد على أن "نتنياهو يريد تحويل هزيمته أمام حماس إلى حرب إقليمية وإدخال أمريكا في الحرب".



