قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إنها وفي ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة المواطنين الأردنيين، تهيب بالمواطنين عدم السفر إلى الجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي.

وطلبت الوزارة من المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن هذه التوصية تأتي من منطلق التحوط لأي تطورات في ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية.

وجدد السفير القضاة دعوته المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة.