قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الديمقراطيين للرئاسة، الخميس، إن "ما حدث في غزة مفجع وفطر القلب وحان الوقت لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.

وأضافت في خطاب قبول الترشح الذي ألقته خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو: "سأظل دوماً أدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، بحسب "رويترز".

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وتابعت: "الرئيس بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب، حتى تكون إسرائيل آمنة ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

من جهة ثانية، تعهدت هاريس بالوقوف إلى جانب أوكرانيا والحلفاء في حلف شمال الأطلسي، إذا أصبحت رئيسة للولايات المتحدة، مثلما أكدت أنها "لن تكون ودودة مع دكتاتوريين" مثل زعيم كوريا الشمالية.