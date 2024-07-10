"المعركة تتوسع".. ماذا يعني استهداف إسرائيل طريق بيروت – دمشق؟

شكل استهداف القيادي في ميليشيا "حزب الله"، ياسر نمر قرنبش، تطوراً لافتاً في الاشتباكات على الجبهة اللبنانية، ومؤشراً على أن الحرب الشاملة باتت أقرب، فالاغتيال استهدف شخصية كانت الأقرب إلى أمين عام الحزب حسن نصر الله، كما أنها جرت في الأراضي السورية.

الضربة الجديدة التي تلقتها ميليشيا حزب الله، جاءت عبر غارة جوية استهدفت سيارة قرنبش على طريق دمشق – بيروت في منطقة جديدة يابوس الحدودية.

وقرنبش هو المرافق السابق لزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله. وتقول معلومات خاصة لـ"إرم نيوز" إن قرنبش خرج من الجهاز الأمني الخاص بنصرالله عام 2012، وانتقل إلى مهام أخرى مرتبطة بتهريب الأسلحة بين لبنان وسوريا، كما كان مشرفاً ميدانياً إلى جانب ميليشيا حزب الله خلال الحرب السورية التي اندلعت عام 2011.

الاستهداف الذي طال قرنبش يأتي في منطقة إستراتيجية، فجديدة يابوس، حيث وقع الاغتيال، تُمثل معبراً رئيساً لقادة "حزب الله" بين لبنان وسوريا، كما أنها تعتبرُ خطاً حيوياً لتهريب الميليشيا أسلحتها إلى الداخل اللبناني.

الإسرائيليون وسعوا حربهم من لبنان نحو سوريا. إبراهيم بيرم، محلل سياسي

ويقول المحلل السياسي اللبناني إبراهيم بيرم، لـ"إرم نيوز"، إن القصف الذي طال طريق دمشق – بيروت، يؤكد أن الإسرائيليين وسعوا حربهم من لبنان نحو سوريا، مشيراً إلى أن اغتيال قرنبش يؤكد أن تل أبيب مستعدة لتصفية أي قيادي من "حزب الله" تتمكن من الوصول إليه.

ويعتقد بيرم أنّ المعركة تزداد صعوبة، ويقول إنّ الإسرائيليين وجهوا ضربات محورية لـ"حزب الله" خلال أيام قليلة تمثلت باستهداف قادة بارزين في صفوفه.

ويضيف: "ما يجري يعتبر عنصر ضغط إسرائيلياً على خط المفاوضات القائمة حالياً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومن ثم فإن الاغتيالات التي تحدث، سواء في لبنان أو على الطريق بين بيروت ودمشق، تؤكد أن إسرائيل تسعى لرفع أسهمها خلال المفاوضات وتقوية أوراقها".

ومن ناحيته، يرى الخبير الإستراتيجي والعسكري عمر معربوني، عبر "إرم نيوز"، أن "الحرب الحالية في جنوب لبنان أسقطت كل المعادلات والخطوط الحمراء التي تحكم قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل".

وأشار إلى أن "الجبهة بين لبنان وسوريا هي واحدة"، وقال: "نشر الحزب فيديو الهدهد 2 وعبره أظهر مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل. وعليه، فإن الرسالة هنا تؤكد أن حزب الله شمل سوريا بجبهته في حين أن إسرائيل تعتبر سوريا مندرجة ضمن الحرب، والدليل هو الغارات المستمرة عليها".

وبدوره، يرى الخبير الإستراتيجي اللبناني ناجي ملاعب أن استهداف قرنبش وغيره من قادة ميليشيا حزب الله قبل أيام، يمثل رسالة استباقية باتجاه زعيم التنظيم حسن نصرالله قبل خطابه المرتقب الأربعاء.

واعتبر ملاعب في حديثٍ لـ"إرم نيوز" أنّ الإسرائيليين أرادوا توجيه رسالة إحباط معنوي لنصر الله قبل خطابه ودفعه إلى خفض سقوفه التصعيدية في ظل المعركة القائمة.

وقال إن "اغتيال قرنبش وغيره من الاغتيالات يمثل امتداداً لإستراتيجية إسرائيل المرتبطة باستهداف وتجفيف منابع القوة التابعة لحزب الله سواء داخل لبنان أو خارجه".

وأضاف: "كذلك، فإن الضربة التي طالت القيادي هي رد من الإسرائيليين على توسيع الحزب خط النار واستهدافه قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان ومستوطنة جديدة هي يسود هامعليه التي تبعد 10.5 كلم عن الحدود بين لبنان وإسرائيل".

شبكة ميليشيا حزب الله الأرضية اخترقت. ناجي ملاعب، خبير إستراتيجي

وأجمع الخبراء، في حديثهم لـ"إرم نيوز"،على أن الاغتيالات المتكررة تؤكد وجود خرق كبير يؤثر على ساحة ميليشيا حزب الله العسكرية.

من ناحيته، يقول بيرم إن "لدى الإسرائيليين تقنية جديدة يخترقون من خلالها حزب الله"، مشيراً إلى أن هناك حديثا في بيروت حول أن الحزب اكتشف ثغرات في شبكته الخاصة للاتصالات، وأن الإسرائيليين كانوا يعملون على استغلالها لصالحهم.

من جهته، يقول معربوني إنّ ما يجري يكشف عن وجود تفوق عسكري إسرائيلي، مشيراً إلى أن تل أبيب تستخدم تقنيات عالية وقواعد بيانات أساسية لتنفيذ اغتيالاتها بالشكل الذي يحصل.

بدوره، لفت ملاعب إلى أنه يبدو أن شبكة الحزب الأرضية قد "اخترقت"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعني انكشاف الأشخاص والتحركات والاتصالات المرتبطة بالميليشيا.

وقال: "الكشف عن أي خرق ومعالجته قد يخفف من الاغتيالات خصوصاً أننا أمام حرب أمنية قاسية".