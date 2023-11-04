مسؤولون بصحة غزة لـ"إرم نيوز": شبح القصف يطارد المستشفيات

تواصل إسرائيل تهديداتها باستهداف المزيد من مستشفيات قطاع غزة من خلال القصف الجوي، حيث سبق أن تعرضت العديد من المشافي والمراكز الصحية للقصف وخرج جزء منها عن الخدمة تمامًا، الأمر الذي ينذر بتعمق الكارثة الصحية في القطاع ككل، لا سيما فيما يتعلق بالجرحى والمصابين المتواجدين داخل تلك المستشفيات، ويثير الخشية أيضا من الاستمرار باستهداف محيط منشآت القطاع الصحي.

حول ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة في حديث خاص إلى "إرم نيوز"، إنه تم إغلاق 22 مركزا صحيا إما بفعل القصف الإسرائيلي، أو بسبب نفاد الوقود اللازم للتشغيل.

وأضاف القدرة، "لقد شهد العالم المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) وراح ضحيتها ما يقارب 500 شهيد، وما يزيد على 700 مصاب، حيث كانت ساحة المستشفى تشهد وجود عدد كبير من النازحين الذين لجؤوا إليه بفعل القصف الإسرائيلي على مناطق سكناهم".