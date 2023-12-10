"عام من العزلة".. كيف تؤثر عودة "الصدر" على انتخابات العراق؟

يرى مراقبون للشأن السياسي في العراق أن عودة رجل الدين الشيعي البارز وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى المشهد السياسي، بعد عزلته لأكثر من عام، سيكون لها تأثير على إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقرّرة في الـ18 من ديسمبر الحالي.

وفي وقت سابق، رفض الصدر، في بيان له، اتهام أنصاره بقصف السفارة الأمريكية في بغداد، وقال: "لو كان التيار من استهدف (سفارتكم الحبيبة) لأعلن ذلك وله الشرف، إلا أنهم لا يقولون قولاً ولا يفعلون فعلاً إلا بعد مراجعتنا، بل وكل ما يحدث من أعمال تستهدف (لوحات الفاسدين). إنها حرب انتخابية فاسدة بين الفاسدين، ولهذا إن (صمتنا لن يدوم) إذا عدتم لأكاذيبكم ونفاقكم، وسكوتنا يرعب الفاسدين".

وانسحب زعيم التيار الصدري في العراق من العملية السياسية في 29 أغسطس/آب 2022، بعد سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان، وذلك عقب سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلحة موالية لإيران.

وقال رئيس مركز الإعلام العراقي في واشنطن، نزار حيدر، لـ"إرم نيوز"، إن استخدام الصدر مصطلح "الصمت لن يدوم" يؤكد عودة مقتدى وتياره إلى المشهد السياسي.