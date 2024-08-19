تقديرات إسرائيلية: "حزب الله" ينتظر تعثر مفاوضات غزة لمهاجمة تل أبيب

حذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، من استغلال ميليشيا "حزب الله" حدوث أزمة في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الميليشيا ستهاجم تل أبيب حال تعثر المفاوضات، وأن مسؤولين إسرائيليين مهددون بالاغتيال.

وتُشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن "حزب الله" سيشن هجومًا مباشرًا على تل أبيب خلال مدة قصيرة. إذ إنه ينتظر فقط حدوث أزمة بالمفاوضات ليطلق غارات واسعة النطاق على تل أبيب وباقي المدن الإسرائيلية.

وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أنه بهذه الطريقة لن يُنظر إلى الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، على أنه هو من أفسد الصفقة، لكن من وجهة نظره سيكون لديه مبرر للهجوم، وفي الوقت ذاته، تستعد إسرائيل لهذا السيناريو.

وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى للصحيفة، إن الهجوم الانتقامي المُرتقب من إيران أو "حزب الله"، ليس من الضروري أن يأتي على شكل هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة كما هو متوقع.

وأوضحوا: "يمكن أن يأتي أيضًا على شكل محاولات لاغتيال شخصيات إسرائيلية، بما في ذلك الوزراء، وأعضاء الكنيست، وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي السابقون والحاليون، وكذلك المسؤولون السابقون لدى جهاز الأمن العام "الشاباك" و"الموساد".

وفي أعقاب هذا القلق، أعلن "الشاباك" رفع حالة التأهب إلى القصوى، وأصدر أيضًا تعليمات صارمة لجميع الهيئات المُستهدفة بتوخي الحيطة والحذر.

وفي ضوء سلسلة الاغتيالات المنسوبة إلى إسرائيل، وتحديدًا اغتيال زعيم حركة "حماس"، إسماعيل هنية الذي نُفذ في قلب العاصمة الإيرانية طهران، فإن هُناك تقديرات تشير إلى أن مسألة اغتيال مسؤول إسرائيلي سيعتبر إنجازًا.

كما يجري نقاش داخل المجلس الوزاري المُصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، مع مسؤولين كبار سابقين في المنظومة الأمنية، وفي مجلس الأمن القومي، وكذلك الوزراء والضباط، في الموضوع ذاته، وهُناك توصيات للجميع بتوخي الحيطة والحذر بشكل كبير.