أفاد مصدر أمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، برصد عشرات المسيّرات الإيرانية فوق الحدود العراقية مع الجانب الإيراني طوال ليل الأربعاء.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "أجهزة الرصد الجوية رصدت عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية التابعة للحرس الثوري، وهي تجري استطلاعاً على طول الحدود العراقية الإيرانية".

ويرتبط العراق بأطول حدود مع الجانب الإيراني، تمتد إلى 1458 كيلومتراً، بدءاً من الممر المائي المسمى شط العرب، إلى النقطة الحدودية الثلاثية المشتركة مع تركيا الحديثة في كوه دالنبر.

وتأتي تلك التطورات وسط استعداد طهران وحلفائها من الفصائل المسلحة في المنطقة للرد العسكري على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

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ويُجري الحرس الثوري والجيش الإيراني مناورات عسكرية عديدة في الجانب الغربي من البلاد، في محاولة لاستعراض القوى عبر الصواريخ على نحو رئيسي والطائرات المسيرة.

ورفضت طهران كل أنواع الوساطات العربية والأجنبية الداعية إلى عدم التصعيد في المنطقة، لتجنب توسع الحرب التي ستحرق المنطقة برمتها.