غزة.. موظفو الخدمات الإنسانية في دائرة الاستهداف الإسرائيلي

يعيش العاملون في مجال تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة ظروفاً بالغة السوء، مع استمرار الحرب منذ أكثر من سبعين يوماً، دفعوا خلالها ثمناً باهظاً للاستمرار في تقديم الخدمات الإغاثية.

وخلال الحرب على غزة قتل مئات العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، في حين طال القصف الإسرائيلي مقار ومراكز لتقديم الخدمات الإنسانية، شملت مقار تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكذلك المؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وبحسب إحصائية وثقها "إرم نيوز" من بيانات منفصلة فإن أكثر من 470 فلسطينيا من العاملين في المجالات الإنسانية والإغاثية المختلفة قتلوا خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.

الأطباء والمسعفون

وبحسب أحدث إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن 300 من العاملين في المجال الطبي قتلوا خلال الحرب، وقتل عدد منهم وهم على رأس عملهم.