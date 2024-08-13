أفاد مصدر أمني عراقي، أن تنظيم داعش استهدف مقرًا للجيش العراقي، غربي البلاد، الثلاثاء، بواسطة طائرة مسيّرة، للمرة الأولى منذ 4 أعوام، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي تعرضت في منطقة جباب في صحراء الأنبار إلى هجوم بواسطة طائرة مسيرّة تحمل قنابل صغيرة تم إلقاؤها وسط المقر العسكري".

وأضاف المصدر أن تحقيقات الاستخبارات العسكرية كشفت أن مجموعة من عناصر التنظيم أطلقت الطائرة من عمق الصحراء.

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وأعلنت بغداد، في 2017، النصر النهائي على تنظيم داعش بعد أن طردت القوات العراقية آخر فلول التنظيم من البلاد بعد 3 سنوات من سيطرته على نحو ثلث أراضي العراق.

وعلى الرغم من ذلك ما زال التنظيم يشن هجمات متفرقة في بعض مناطق العراق.