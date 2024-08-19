أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه يسعى في المرحلة الأولى من أي اتفاق يُتوصَّل إليه لوقف إطلاق النار مع حماس، إلى الإفراج عن أكبر عدد من الرهائن ممن هم "على قيد الحياة" ومحتجزون في غزة.

وقال، في تسجيل مصوّر نشره مكتبه عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "أرغب في تأكيد الجهود الهادفة للإفراج عن أكبر عدد من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الاتفاق"، بحسب "فرانس برس".

وشكر "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين"، الذي سبق أن اتّهم الجانب الإسرائيلي بتخريب جهود الإفراج عن المحتجزين، بلينكن على "دعمه الثابت" إلى جانب إدارة الرئيس جو بايدن من أجل "وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الرهائن".

وفي بيان للمنتدى صدر اليوم الاثنين، حضّت المجموعة التي تمثّل العديد من عائلات الرهائن الذين ما زالوا في غزة "جميع الأطراف المعنيين على توقيع اتفاق في أقرب وقت" لأن "الوقت ينفد بالنسبة للرهائن".

وأضاف البيان "لا يمكننا تحمّل تداعيات إهدار هذه الفرصة المهمة، التي قد تكون الأخيرة".