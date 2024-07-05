وفاة لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري

أعلنت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الجمعة، وفاة لونا الشبل المستشارة الإعلاميّة للرئيس السوري بشار الأسد، متأثرة بإصابات بالغة ناجمة عن تعرضها لحادث سير الثلاثاء الماضي.

وكان المكتب السياسي والإعلامي بالرئاسة السورية أعلن لوكالة "سانا"، إن المستشارة الخاصة لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، عصر يوم الثلاثاء.

وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، مؤكداً أنها تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابتها إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى "الشامي" أحد أشهر مشافي دمشق.

وعملت الشبل في قناة الجزيرة لمدة سبع سنوات، قبل أن تترك العمل عام 2010 مع أربع مذيعات لبنانيات، وعادت إلى سوريا.

وظهرت كعضو الوفد الممثل للحكومة السورية المشارك في مؤتمر “جنيف 2″، في يناير 2014.

وكانت متزوجة من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وتزوجت بعده الرئيس السابق لـ"الاتحاد الوطني لطلبة سوريا"، وعضو مجلس الشعب السابق، عمار ساعاتي.

وتعتبر الشبل من الشخصيات البارزة في الحكومة السورية.