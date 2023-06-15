خلال 5 سنوات.. 15 ألفًا قضوا على طرق الهجرة في المنطقة

قضى أكثر من 15 ألف مهاجر خلال السنوات الخمس الماضية، على طُرق الهجرة البرية والبحرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيانات دولية.

وبحسب أرقام أصدرها أخيرًا مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بلغت أعداد المهاجرين الذين توفوا خلال محاولتهم الهجرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 15532 مهاجرًا بين أعوام 2018-2022.

وتشمل البيانات الطرق البرية والبحرية للهجرة، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت الوفيات التي وقعت عبر الطرق البحرية هي الأعلى مقارنة مع البرية، إذ بلغت خلال 5 سنوات 13214 وفاة.

وبلغ عدد المهاجرين الذين قَضَوْا على الطرق البرية للهجرة في الشرق الأوسط، 1171 مهاجرًا خلال 5 سنوات، فيما بلغ عدد الوفيات على الطرق البرية في شمال أفريقيا 2016 مهاجرًا.

وبمقارنة السنوات بين 2018- 2022، سجّل العام الماضي الحصيلة العُليا بأعداد المهاجرين الذي لقوا حتفهم خلال محاولة الهجرة برًّا وبحرًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبلغ عدد المهاجرين الذين قَضَوا العام الماضي، 3789 مهاجرًا.