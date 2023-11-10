"لوموند": ماكرون يواجه حرجاً سياسياً بعد دعوته لمسيرة ضد معاداة السامية

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مأزقاً حقيقياً بشأن حضوره مسيرة للتنديد بمعاداة السامية تمت دعوته إليها من جانب شخصيات سياسية، من المنتظر أن تنطلق الأحد.

يأتي ذلك وسط انقسامات داخل الساحة السياسية الفرنسية بسبب نهج الدولة تجاه الحرب في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند"، في تقرير لها اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن "رئيس الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، أبلغا ماكرون، منذ الثلاثاء الماضي، بتنظيم مسيرة مدنية كبيرة ضد معاداة السامية، الأحد، لكنه لم يؤكد حضوره حتى الساعة".

واعتبرت "لوموند" أن "مسألة مشاركة ماكرون في حدث أطلقه لاعبان رئيسيان في الحياة السياسية، من اليسار واليمين، تكتسب أهمية في وقت تواجه فيه البلاد عودة للأعمال المعادية للسامية، منذ هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "تسجيل أكثر من ألف حالة معاداة للسامية منذ بداية حرب غزة يشكل معضلة للرئيس الفرنسي ماكرون".

ونقلت الصحيفة عن يوناثان إرفي رئيس "المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية" في فرنسا، قوله: "سيكون من الجيد أن يكون ماكرون حاضراً، فهذا سيعطي بعداً تاريخياً لهذا الحدث".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى هذه المسيرة لأن اليهود في فرنسا بحاجة إلى سماع صرخة القلب والتضامن وروح الأخوة الفرنسية تجاههم في مواجهة معاداة السامية"، على حد تعبيره.