بدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال تشارلز كيو براون، زيارة لم تكن معلنة إلى منطقة الشرق الأوسط، اليوم السبت، وفق رويترز.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر خاصة، بأن الزيارة تهدف لمناقشة سبل تجنب أي تصعيد جديد للتوتر "لئلا تتسع رقعة الصراع"، إذ إن المنطقة في حالة تأهب لهجوم تهدد إيران بشنه ضد إسرائيل.

وبدأ براون رحلته من الأردن، وقال إنه سيسافر أيضا إلى مصر وإسرائيل في الأيام المقبلة لسماع وجهات نظر القادة العسكريين.

ووصف البيت الأبيض المباحثات بشأن غزة بأنها "بناءة"، نافيا المعلومات عن أنها "على وشك الانهيار".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن المؤشرات الأولية في القاهرة تشير إلى أن المباحثات "بناءة"، مشيرا إلى أنه من المقرر استمرارها، حسب وكالة "رويترز".