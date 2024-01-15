هل تنجح الإغراءات الأمريكية في وقف إطلاق النار بالجنوب اللبناني؟

طرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة العربية، حلًا مؤقتًا للتهدئة في لبنان، يتضمن وقفًا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، مقابل إجراء "انتخابات آمنة"، وضخ استثمارات تنعش الاقتصاد اللبناني المنهار.

ويبدو أن هذا الحل المؤقت يحظى بدعم من الحكومة اللبنانية، التي تسعى إلى فرض التهدئة في الجنوب اللبناني، خاصة بعد الاستهدافات الكثيرة التي تعرضت لها المنطقة من قِبل إسرائيل.

ولتحقيق الاستقرار في لبنان، ووقف التدهور اليومي لجبهة الجنوب، من الضروري العمل على حل الأزمة بشكل جذري، من خلال تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل، وإنهاء الحرب على غزة، وفق تقدير الخبراء.