ذكر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وقع مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو بهدف إنهاء الحرب في غزة.

وقال الرئيس الكولومبي، إن إسرائيل تصنع بالفحم الكولومبي القنابل لقتل أطفال فلسطين.

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وكان بيترو، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

وكتب بيترو اليساري على منصة إكس، "سنوقف صادراتنا من الفحم إلى إسرائيل إلى أن توقف الإبادة الجماعية".

وكان أعلن في أيار/مايو قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "ترتكب إبادة" بحق الفلسطينيين.

وأورد مرسوم أصدرته وزارة التجارة والصناعة أن وقف تصدير الفحم سيسري "حتى الاحترام التام للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في إطار عملية تطبيق اتفاق منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وأوضحت الحكومة الكولومبية أن الإجراء سينفذ بعد خمسة أيام من نشره في الجريدة الرسمية، ولن يشمل السلع التي سبق أن حصلت على إذن بتصديرها.

وانتخب غوستافو بيترو العام 2022، وهو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا. وانتقد مرارا الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.