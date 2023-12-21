مع ارتفاع أعداد اللاجئين.. جهود مصرية حثيثة لتحسين وضعية "ضيوفها"
تستقبل مصر على أراضيها عددًا كبيرًا من المهاجرين من مختلف الجنسيات والأديان، حيث يعيشون بين أبناء الشعب ويتلقون جميع الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بتسعة ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بأربعة ملايين مهاجر، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر.
كيف تعاملت مصر مع الأزمة؟
يشير خبير السكان ودراسات الهجرة أيمن زهري، إلى أن "مصر تبنت منذ البداية موقفًا واضحًا في أزمة اللاجئين، يتمثّل في عدم الموافقة على إقامة مخيمات للاجئين، كما في بعض الدول، مفضلة دمجهم داخل المجتمع بنحو طبيعي".
وأوضح "زهري" بأن مصر "طبّقت هذا الموقف على أرض الواقع، إذ يعيش اللاجئون في مصر في المدن والبلدات المصرية جنبًا إلى جنب مع السكان المحليين، ويتلقون الخدمات العامة التي يحصل عليها المصريون".
وتتخذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لدعم اللاجئين، بما في ذلك توفير الإقامة والدعم المالي والتعليم والرعاية الصحية، وتتعاون الحكومة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لتوفير الدعم اللازم.
وأضاف زهري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "العالم يشهد حاليًّا تدفقًا كبيرًا من النازحين واللاجئين، إذ يقدر عددهم بأكثر من 110 ملايين شخص، ويُشكّل هذا التدفق تحديًّا كبيرًا على جميع الأصعدة، بما في ذلك التعليم".
ورغم هذه التحديات، فإن هناك العديد من الدول التي تبذل جهودًا لضمان حق اللاجئين في التعليم، ومن بين هذه الدول مصر، التي تمنح حق التعليم لغير المصريين من اللاجئين أو المقيمين، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعيتهم في الهجرة.
ولفت "زهري" إلى أن "مصر تلتزم بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق اللاجئين في التعليم، ويعكس هذا الالتزام الموقف المصري تجاه منح اللاجئين الحق في التعليم، الذي يتوافق مع الاتفاقيات والقوانين والتشريعات الدولية".
400 ألف لاجئ
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن أعداد اللاجئين في مصر يقارب العدد الموجود في أربع دول أوروبية، الأمر الذي يُشكّل ضغطًا على الاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بحجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها في سوق العمل.
ووفقًا لسجلات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين في مصر يقدر بنحو 400 ألف لاجئ. ومع ذلك، هناك تضارب بتحديد الفرق بين تعريف اللاجئ والمهاجر.
تاريخ استقبال اللاجئين
من جانبه، يرى مساعد وزير الخارجية، السفير إبراهيم الشويمي، أن "مصر تتعامل مع القادمين إليها بإنسانية، وهذا يعكس هدفها في حماية اللاجئين الذين فروا من أوضاع صعبة، سواء كانت حروبًا أو كوارث".
ووصل إلى مصر منذ بدء أزمة السودان وحتى نهاية مايو/أيار الماضي، أكثر من 170 ألف لاجئ، بينهم 164 ألف سوداني، بموجب أرقام تسلمتها المفوضية من الخارجية المصرية، بالإضافة إلى أن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غزة، شكّلت تحديًا كبيرًا للدولة.
وأشار إلى حرص القيادة السياسية على وصف اللاجئين بالضيوف، ما يعكس التزامها بحقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية.
ويعود تاريخ استقبال اللاجئين في مصر إلى أزمان بعيدة، إذ استقبلت مصر آلاف الأرمن في العشرينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى اليونانيين والقبارصة، وتتسم التجربة المصرية مع هذه النماذج بقدرة الدولة على دمج هذه الثقافات في بوتقة واحدة حتى أصبحت جزءًا منها، وفق تقدير الشويمي.
تحقيق توازن
وتلفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة هدى راغب، إلى أن "الدولة المصرية تنتهج نهج الضيافة الكريمة تجاه القادمين إليها من مناطق الأزمات، خاصة أن معظمهم من دول الجوار، ما يخلق روابط مشتركة بين اللاجئين والمصريين".
وترى "راغب" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "اللاجئ في مصر يتمتع بجميع الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في المأكل والمشرب والملبس والتعليم والصحة، باستثناء بعض الاستثناءات المحدودة التي ترتبط عادة بالمؤسسة التعليمية أو الصحية التي يرغب اللاجئ الالتحاق بها".
وأضافت أن "اللاجئ هو شخص يُجبر على ترك وطنه بسبب الخوف من الاضطهاد أو العنف، ومن المفترض أن يكون هذا الوضع مؤقتًا، حيث ينبغي أن يعود اللاجئ إلى وطنه بمجرد انتهاء الأزمة".
وأكدت "راغب" بأن الدولة المصرية لا تفرض العودة على اللاجئين، ما يسمح لهم بالإقامة في مصر بنحو دائم، بالإضافة إلى أن قطاعًا كبيرًا من اللاجئين لا يفضل العودة إلى وطنه، بسبب الاستقرار الذي وجده، والإمكانيات المتاحة لكل لاجئ للعمل والاندماج مع المجتمع".
وأضافت أن "الدولة المصرية نجحت في تحقيق توازن بين استقبالها للاجئين، ومنع الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها، إذ حرصت على توفير الحماية والمساعدة للاجئين، واتخذت إجراءات صارمة لمنع الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك حظر دخول اللاجئين دون تأشيرة، ومراقبة الحدود، والتعاون مع الدول الأخرى لمكافحة هذه الظاهرة".
وهذا التوازن، بحسب راغب، أسهم في تحقيق قدر كبير من الثقة في الدولة المصرية وقدراتها على التعامل مع الملف الذي يُمثّل أولوية قصوى على أجندة العديد من دول العالم في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
محطات تحول
بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، الدكتور رأفت محمود، أن "مصر شهدت محطات تحول في أعداد اللاجئين والمهاجرين على مدار تاريخها الحديث، منذ عام 1952، مع اندلاع الحرب الأهلية في السودان عام 1984، والحرب الأهلية في الصومال عام 1991، واشتعال الأزمة في سوريا وليبيا عام 2012، والحرب في اليمن عام 2014، والصراع بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريع عام 2023".
وتُشكِّل الجنسيات الأربع (السودانية، والسورية، واليمنية، والليبية) ما يقارب 84% من المهاجرين المقيمين حاليًّا في مصر، ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، إذ بلغ عدد السودانيين في مصر 4.3 مليون، والسوريين 1.5 مليون، واليمنيين 1 مليون، والليبيين 1 مليون.
وأضاف "محمود" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "هجرة البشر ظاهرة عالمية ذات آثار سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، ويمكن أن تكون الهجرة قوة إيجابية أو سلبية، اعتمادًا على الطريقة التي يتم بها إدارة هذا الملف".
وتابع أن "الدولة تحاول إيجاد آلية حاكمة لوضع اللاجئين في البلاد، تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على بيانات اللاجئين وأماكن تمركزهم، وإعطاء مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم".
وأشار محمود، إلى أن الدولة المصرية تتعامل بحذر شديد مع قضية الهجرة، وتسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق اللاجئين والمهاجرين، وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية.