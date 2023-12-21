مع ارتفاع أعداد اللاجئين.. جهود مصرية حثيثة لتحسين وضعية "ضيوفها"

تستقبل مصر على أراضيها عددًا كبيرًا من المهاجرين من مختلف الجنسيات والأديان، حيث يعيشون بين أبناء الشعب ويتلقون جميع الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بتسعة ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بأربعة ملايين مهاجر، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر.

كيف تعاملت مصر مع الأزمة؟

يشير خبير السكان ودراسات الهجرة أيمن زهري، إلى أن "مصر تبنت منذ البداية موقفًا واضحًا في أزمة اللاجئين، يتمثّل في عدم الموافقة على إقامة مخيمات للاجئين، كما في بعض الدول، مفضلة دمجهم داخل المجتمع بنحو طبيعي".

وأوضح "زهري" بأن مصر "طبّقت هذا الموقف على أرض الواقع، إذ يعيش اللاجئون في مصر في المدن والبلدات المصرية جنبًا إلى جنب مع السكان المحليين، ويتلقون الخدمات العامة التي يحصل عليها المصريون".

وتتخذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لدعم اللاجئين، بما في ذلك توفير الإقامة والدعم المالي والتعليم والرعاية الصحية، وتتعاون الحكومة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لتوفير الدعم اللازم.