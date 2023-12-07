إسرائيل: صفارات الإنذار تدوي قرب حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار انطلقت في بلدة مرغليوت الواقعة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

وأشار إلى رفع حالة الإنذار من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأتى البيان في وقت لم تتوقف فيه العمليات العسكرية المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود الجنوبية؛ إذ بدأت منذ الصباح الباكر، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وادي السلوقي وأطراف حولا ومركبا، في حين سُجّل تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى الساحل البحري جنوبا.