مسؤول إسرائيلي: لا اتفاق يلوح في الأفق بشأن المحتجزين لدى حماس

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد اتفاق يلوح في الأفق" بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة بينما تواصل إسرائيل غزوها البري للقطاع.

وأضاف هنجبي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، أن الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثيين المسلحة في اليمن على إسرائيل "لا تحتمل"، لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل عندما سئل عن الرد الإسرائيلي المحتمل.

وقال، إن المستشفيات المصرية يجب أن تكون بديلا لعلاج المصابين في قطاع غزة، حيث تتعرض المستشفيات لضغوط وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي.

لكنه أشار إلى أن إسرائيل تتفهم قلق مصر بشأن تدفق اللاجئين الفلسطينيين لأراضيها.

وقال هنجبي، إن تركيز الجيش الإسرائيلي ينصب حاليا على قتال مسلحي حركة حماس في شمال غزة، مشيرا إلى أن هذا التركيز سيتحول إلى الجزء الجنوبي من القطاع في مرحلة لاحقة.