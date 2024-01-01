للمرة الأولى.. الدبابات الإسرائيلية تصل إلى مدخل مخيم النصيرات

وصلت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إلى مدخل مخيم النصيرات الشرقي وسط اشتباكات وإطلاق نار وقذائف بشكل عنيف.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بغزة، بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتواجد الآن في سوق الفزب ومنطقة أبو حجير بين مخيمي البريج والنصيرات.

وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز"، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدمت ظهر اليوم باتجاه مخيم النصيرات قادمة من مخيم البريج وتمركزت بالقرب من المدخل وسط إطلاق نار وقذائف مدفعية بشكل كثيف.

وأضاف الشهود، أن مسيّرات إسرائيلية تقوم بإطلاق النار بكثافة تجاه منازل المواطنين شرق مخيم النصيرات ومحيط مسجد الدعوة، بالتزامن مع إطلاق القذائف المدفعية، ورشاشات الدبابات، والآليات العسكرية.

قبل نحو أسبوع، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية برية للمحافظة الوسطى. وألقى مناشير ورقية يطلب فيها من سكان مخيم البريج وأجزاء من مخيم النصيرات، بضرورة الإخلاء الفوري للمنطقة. وشهد مخيم البريج والنصيرات خلال هذه العملية دمارًا واسعًا، بالإضافة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.