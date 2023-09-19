بعد الكارثة.. أهالي درنة يصدرون بيانهم الأول

أصدر أهالي مدينة درنة المنكوبة بيانهم الأول بعد الكارثة، الاثنين، حيث تجمع عشرات من الأهالي، وسط هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن تحطم السدين اللذين تسبب فيضانهما بكارثة أودت بحياة الآلاف ودمرت جسورًا ومزارع بمساحة إجمالية تقدر بـ 900 ألف متر.

وجاء في بيان الأهالي: "في هذه الساعات الجليلة وهذا الموقف الرهيب لمن تبقى من أهالي مدينة درنة اليوم، لنتلوا هذا البيان الممتدة كلماته من مداد دماء ضحايانا".

وعبر البيان عن افتخار أهالي درنة بالموقف الليبي الموحد تجاه الكارثة و"الفزعة" والاستجابة من الليبيين الذين تنادوا من أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا إلى نجدة مدينتهم.