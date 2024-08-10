خلافاً لتصريح سابق، أعلنت واشنطن أن عدداً من العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف أصيبوا "بجروح طفيفة" في الهجوم الذي وقع في سوريا أمس الجمعة، واستهدف قاعدة "خراب الجير" في سوريا.

جاء ذلك على لسان مسؤول لوكالة "رويترز".

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وكانت واشنطن نفت أمس أن يكون أي من جنودها أصيبوا بعدما تعرضت قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة السورية، لهجوم بطائرة مسيرة، بينما أكد مصدر خاص لـ"إرم نيوز" في حينه أن عدداً من الجنود أصيبوا في الاستهداف.

واتخذت القوات الأمريكية إجرءات أمنية كما فرضت حالة استنفار كبير في عموم القواعد العسكرية في سوريا بعد نجاح ميليشيات مدعومة من إيران في الهجوم على القاعدة، وهو ما أدى أيضاً إلى أضرار واشتعال النيران فيها.