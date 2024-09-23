العراق يعلن عن جسر جوي وبري لنقل مساعدات إلى لبنان

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، عن جسر جوي وبري لنقل المساعدات وتسهيل إرسال الوقود إلى لبنان، على خلفية تعرض الأخير لغارات إسرائيلية مكثفة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" أن السوداني أعلن عن "جسر جوي وبري لنقل المساعدات وتسهيل إرسال الوقود إلى لبنان لتشغيل محطّات الكهرباء التي تحتاجها المستشفيات والمؤسسات الخدمية"، وفق بيان لمكتب السوداني.

وأضاف السوداني "أبوابنا مفتوحة لاستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات العراقية، وبذل كل ما يعزز صمود لبنان أمام ما يتعرّض له من اعتداءات وجرائم إرهابية على يد الإجرام الصهيوني".

ودعا لعقد "اجتماع عربي طارئ" و"قمة إسلامية" لبحث تداعيات التصعيد الإسرائيلي على لبنان، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال رئيس الوزراء العراقي، "وبناء على هذه التطوّرات، يدعو العراق ويعمل لعقد اجتماع طارئ لقادة وفود الدول العربية، والعمل لعقد قمة إسلامية، لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على شعبنا الأمن في لبنان".

وجاء إعلان السوداني بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي تعرضت لها مناطق شرقي لبنان وجنوبه، والتي أسفرت عن قتل 356 شخصا و1246 جريحا، بينهم أطفال ونساء، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية، مساء الاثنين.