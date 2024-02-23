الاستخبارات الأمريكية تشكك في مزاعم علاقة الأونروا بحماس

شكك تقرير للمخابرات الأمريكية، بالمزاعم الإسرائيلية حول وجود تعاون بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وحركة حماس، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ووفقا للصحيفة، ذكر تقرير المخابرات الأمريكية، أنه "لا يمكن التحقق من الاتهامات حول مشاركة موظفي الأونروا في هجمات حركة حماس، فيما أن المزاعم الأوسع بتعاون الوكالة مع الجماعات المسلحة موضع شك".

وقالت الصحيفة، إن "فشل إسرائيل في تبادل المعلومات الاستخبارية الأولية مع الولايات المتحدة يزيد من التعقيد، حيث يسلط التقرير الضوء أيضًا على التحيز الإسرائيلي الذي قد يؤدي إلى تشويه تقييمات الأونروا".

وعلقت واشنطن وعواصم غربية أخرى، الشهر الماضي، تمويل وكالة "الأونروا"، التي تقدم المساعدات للفلسطينيين، بعد أن ادّعت إسرائيل أن "ما لا يقل عن 12 من موظفي الوكالة كانوا على صلة بعملية طوفان الأقصى".