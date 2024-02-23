الاستخبارات الأمريكية تشكك في مزاعم علاقة الأونروا بحماس
شكك تقرير للمخابرات الأمريكية، بالمزاعم الإسرائيلية حول وجود تعاون بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وحركة حماس، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ووفقا للصحيفة، ذكر تقرير المخابرات الأمريكية، أنه "لا يمكن التحقق من الاتهامات حول مشاركة موظفي الأونروا في هجمات حركة حماس، فيما أن المزاعم الأوسع بتعاون الوكالة مع الجماعات المسلحة موضع شك".
وقالت الصحيفة، إن "فشل إسرائيل في تبادل المعلومات الاستخبارية الأولية مع الولايات المتحدة يزيد من التعقيد، حيث يسلط التقرير الضوء أيضًا على التحيز الإسرائيلي الذي قد يؤدي إلى تشويه تقييمات الأونروا".
وعلقت واشنطن وعواصم غربية أخرى، الشهر الماضي، تمويل وكالة "الأونروا"، التي تقدم المساعدات للفلسطينيين، بعد أن ادّعت إسرائيل أن "ما لا يقل عن 12 من موظفي الوكالة كانوا على صلة بعملية طوفان الأقصى".
وأشارت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية، إلى أنها "خلصت إلى أن 10% من العاملين في الأونروا لديهم نوع من الارتباط، عادة سياسي، مع حماس، وكان لعدد أقل بكثير علاقات بالأجنحة المسلحة لحركة حماس وجماعة أخرى هي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".
وتوظف الأونروا حوالي 12 ألف شخص في غزة.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتبر الاتهامات الإسرائيلية ذات "مصداقية عالية"، إلا أن نتائج التقرير تؤكد الحاجة إلى الأدلة والإجراءات القانونية الواجبة.
ويسعى المفوض العام للأونروا للحصول على تعاون كامل من إسرائيل في التحقيق، ولا سيما في خضم الأزمات الإنسانية الحادة في غزة".
ومع نزوح الملايين والنقص الحاد في الضروريات، تكافح "الأونروا" من أجل الحفاظ على خدماتها.
وكذلك يثير تقرير منفصل للأمم المتحدة، مخاوف بشأن "الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات الفلسطينيات من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور".