أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة مقدم وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك وسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن "المقدم أفيتار أطوار البالغ من العمر 24 عامًا، من مدينة روش هاعين، قُتل في معارك وسط قطاع غزة، وكان مقاتلًا في اللواء 6310".

وأفاد البيان بأن "4 مقاتلين آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك وسط قطاع غزة"، وفقًا لوكالة "الأناضول".

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وبلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى المعلن منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، 696، بينهم 333 في المعارك البرية في غزة منذ 27 من الشهر ذاته، وفق بيانات رسمية نشرها الجيش.

ووفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه، وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4,357، بينهم 2,232 في المعارك البرية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.