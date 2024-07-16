نائب عراقي لـ "إرم نيوز": مساع حكومية لنزع سلاح "العمال الكردستاني"

كشف عضو في "لجنة الأمن والدفاع" في البرلمان العراقي، عن مساع حكومية لنزع سلاح حزب "العمال" الكردستاني، وإبعاد عناصره عن الحدود التركية.

وقال النائب عامر الفايز، لـ "إرم نيوز"، إن "حزب العمال الكردستاني بات يشكل حملاً ثقيلاً على العراق، ويسبب حرجاً كبيراً للحكومة، خصوصاً مع الجارة تركيا، والتي دائماً ما تتخذ من وجود الحزب مبرراً للتوغل داخل الأراضي العراقية".

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وأضاف أن "العراق يرفض أن تكون أراضيه منطلقاً لأي أعمال مسلحة تستهدف دول الجوار، سواء تركيا أو غيرها من الدول".

وأشار إلى أن "الحكومة تمكنت من تحييد العمليات الإيرانية في الجانب الشرقي من الحدود عبر نقل الجماعات المسلحة المناهضة لإيران وإبعادها عن الحدود".

وأكد، الفايز، أن "الحكومة العراقية تريد استنساخ الاتفاقية الأمنية مع إيران، وتطبيقها مع تركيا، وذلك عبر إبعاد عناصر حزب "العمال" الكردستاني كافة من الحدود العراقية التركية، وتجريدها من السلاح، وإنشاء مخيمات خاصة لإيواء تلك الجماعات، لحين إيجاد حل نهائي لتلك المشكلة".

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يشار إلى أن القوات التركية تجري عملية عسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي العراقية لملاحقة حزب "العمال" الكردستاني، الذي وضعته واشنطن على قوائم الإرهاب.

ومنحت بغداد في أبريل/ نيسان الماضي، تركيا، الضوء الأخضر، لملاحقة عناصر حزب "العمال" الكردستاني، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق.

وركز أردوغان خلال لقاءاته مع القيادات العراقية على حل ملف حزب "العمال" الكردستاني، بشكل نهائي.